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Global Flotilla, 'attivisti esposti come trofei, vergognoso e riprovevole'

ROMA, 20 MAG - "Quello riservato da Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla sequestrati in acque internazionali" è stato un "trattamento vergognoso e riprovevole". Lo ha scrive la Global Sumud Flotilla in un comunicato , dove si parla di "uomini e donne costretti inginocchiati a terra, legati, umiliati ed esposti come trofei durante la visita del ministro della Sicurezza Itamar Ben-Gvir al porto di Ashdod".

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