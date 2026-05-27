Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Gli Usa inseriscono di nuovo Francesca Albanese fra le persone sanzionate

NEW YORK, 27 MAG - Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la Relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi occupati che aveva duramente criticato Israele. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che era una misura temporanea.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
NEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...