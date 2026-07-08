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Gli Usa hanno lanciato nuovi attacchi all'Iran

NEW YORK, 08 LUG - Gli Stati Uniti hanno avviato nuovi attacchi contro l'Iran. Lo annuncia il Central Command. Nel frattempo, media iraniani hanno riferito di rumori di esplosioni segnalati in tarda serata in località del sud del Paese. Alcune si sono udite a Bandar Abbas e a Sirik, ha riportato l'agenzia di stampa Fars. Altre esplosioni, aggiunge la stessa fonte, sono state udite "provenienti dal mare, nella zona della costa occidentale di Sirik". Da parte sua, l'agenzia Mehr segnala esplosioni a Bandar Abbas, Konarak e Chabahar, aggiungendo che "la difesa aerea è stata attivata per contrastare obiettivi ostili" a Bandar Abbas.

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