CITTÀ DEL MESSICO, 01 LUG - Gli Stati Uniti hanno deciso di non rinnovare il trattato di libero scambio con Messico e Canada (Usmca) per i prossimi 16 anni. Lo riferisce sui social il ministro dell'Economia messicano, Marcelo Ebrard, al termine di una conversazione con il segretario del Commercio Usa, Jamieson Greer, e con il ministro per il Commercio canadese Dominic Le Blanc.
Gli Usa decidono di non rinnovare il trattato Usmca con Messico e Canada
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