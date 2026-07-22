L'AVANA, 22 LUG - Cuba ha chiuso il 2025 con soli 9.434.593 abitanti, secondo i dati ufficiali presentati dall'Ufficio nazionale di statistica e informazione (Onei). La cifra, pubblicata dall'Onei sui suoi canali social, colloca l'isola al di sotto dei 9,5 milioni di residenti e conferma una contrazione demografica senza precedenti nella storia moderna del Paese. Rispetto al 2024, quando la popolazione effettiva era di 9.748.007 abitanti, Cuba ha perso 313.414 abitanti in un solo anno. Gli indicatori del tasso di natalità sono al livello più critico da oltre un secolo. Nel 2025, sono nati solo 68.064 bambini, il dato più basso degli ultimi decenni e persino inferiore a quello registrato nel 1899, quando l'isola stava uscendo dalla Guerra d'Indipendenza. L'emigrazione aggrava ulteriormente la situazione: il saldo migratorio negativo nel 2025 è stato di -245.264 persone. In soli cinque anni, la popolazione cubana è crollata da oltre 11 milioni alla fine del 2020 agli attuali 9,4 milioni. Nello stesso periodo si sono perse 1.259.894 persone in età lavorativa, un duro colpo per la già indebolita capacità produttiva della nazione caraibica.
Gli abitanti di Cuba continuano a calare, ora sono meno di 9,5 milioni
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