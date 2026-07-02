LOIRI PORTO SAN PAOLO, 02 LUG - Niente più zona economica speciale a Cala Finanza: il progetto di installazione di un glamping da parte della società Tavolara Bay sul promontorio della località costiera nel nord est dell'isola, a Loiri Porto San Paolo, non ha più le autorizzazioni del governo. Il Dipartimento per il Sud di palazzo Chigi ha disposto la revoca dell'Autorizzazione del 6 febbraio 2026, che aveva acconsentito al progetto. "La revoca è stata adottata proprio in ragione della sopravvenuta revoca, da parte del nostro Consiglio Comunale, della delibera di indirizzo n. 50 del 25 novembre 2025" dice il sindaco Francesco Lai.
Glamping di lusso davanti a Tavolara, il governo revoca l'autorizzazione
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