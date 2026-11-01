WASHINGTON, 01 NOV - Un giudice dell'Alaska ha respinto la causa avviata dal dipartimento di Giustizia di Donald Trump per bloccare la certificazione del voto qualora il candidato repubblicano al Senato Dan Sullivan perdesse. Lo riporta Cnn. L'Alaska è finita al centro di uno scandalo per un caso di omonimia fra il conservatore Sullivan e un altro Dan Sullivan candidato, che sarebbe stato cercato dai democratici per sottrarre voti ai repubblicani.
Giudice Alaska respinge causa di Trump sul blocco della certificazione dei voti
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