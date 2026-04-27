Giovane ucciso nel Cagliaritano, in migliaia per ultimo saluto

CAGLIARI, 27 APR - "Non si daranno pace fino a quando l'assassino o gli assassini di loro figlio non saranno assicurati alla giustizia" i genitori di Leonardo Mocci, il giovane di 23 anni ucciso con un colpo di pistola al petto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi a Monserrato (Città metropolitana di Cagliari). Lo ha detto l'avvocato Fabio Basile, che si sta occupando di rappresentare la famiglia Mocci e sta valutando di nominare eventuali consulenti per i prossimi accertamenti tecnici che saranno eseguiti sul materiale repertato dai carabinieri, nel giorno del funerale che si è svolto questo pomeriggio a Villacidro. "Parlerò con i genitori nei prossimi giorni - ha detto all'ANSA il legale - e poi vedremo come procedere". In concomitanza coi funerali, per oggi il sindaco di Villacidro ha proclamato il lutto cittadino. Migliaia di persone - tantissimi i giovani - si sono voluti stringere attorno ai familiari per dare l'ultimo saluto al 23enne. Il parroco don Giovanni Cuccu ha fatto appello a chi ha ucciso Leonardo a pentirsi. Per salutare il feretro all'uscita sono stati accesi fumogeni e lasciati volare in cielo palloncini bianchi. Sul fronte investigativo intanto continua il lavoro silenzioso dell'Arma. Bocche cucite sui risultati ottenuti dalle 12 prove con lo stub a cui sono state sottoposte altrettante persone. L'attività investigativa si starebbe incentrando sull'ipotesi che l'omicidio sia arrivato al termine di una rapina o una discussione legata a una cessione di droga. Leonardo Mocci avrebbe accompagnato un amico, quello poi fuggito a bordo dell'auto del muratore, a Monserrato per difenderlo in caso di problemi vista la sua prestanza fisica legata alla sua attività sportiva di pugile. Mocci probabilmente non sapeva cosa realmente quell'amico dovesse fare e chi doveva incontrare. I riflettori dei carabinieri punterebbero verso una direzione precisa e verso una o più persone, spetterà adesso a loro chiarire ogni cosa e chiudere il cerchio.