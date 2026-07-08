UDINE, 08 LUG - Grave incidente nel tardo pomeriggio in una ex cava in località Beivars, nel comune di Udine, dove un giovane di 24 anni è rimasto folgorato per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa Sores Fvg, che hanno prestato le prime cure. Dopo essere stato stabilizzato, il giovane è stato trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata: è stato accolto nel reparto chirurgia plastica/ustionati del Santa Maria della Misericordia. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. La scarica elettrica ha anche provocato un blackout nel quartiere circostante. La cava è in disuso, non si esclude dunque che il giovane si sia introdotto abusivamente per ragioni non ancora chiarite.
Giovane si introduce in una ex cava e rimane folgorato, è grave
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