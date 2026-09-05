MILANO, 05 SET - Spari in pieno centro a Cassano d'Adda, nel Milanese, oggi pomeriggio poco dopo le 14.20: un uomo di 27 anni è stato ferito alla gamba da un proiettile esploso da un colpo di pistola. Soccorso in via Febo Borromeo, all'altezza del civico 3, a poca distanza da piazza Garibaldi, il giovane è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Treviglio. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i carabinieri di Pioltello che stanno indagando sull'accaduto. Secondo alcuni testimoni, il 27enne stava passeggiando con il suo cane quando è stato colpito alla gamba da una persona che lo ha incrociato in sella a una moto.
Giovane ferito alla gamba da un colpo di pistola nel Milanese
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiMILANO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...