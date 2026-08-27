CAMPOBASSO, 27 AGO - E' avvolto nel mistero il decesso di un giovane chef molisano, Gianpiero Panichella, di Riccia (Campobasso) trovato morto in Francia, a Nizza, lo scorso 25 luglio. Le prime indagini hanno ipotizzato un suicidio, ma la famiglia denuncia circostanze ancora tutte da chiarire: una anomala caduta dal balcone, soldi spariti dal conto corrente e una aggressione. A chiedere indagini approfondite sulla vicenda è ora anche il sindaco di Riccia, Pietro Testa, che per il giorno dei funerali del giovane, in programma dopodomani, sabato 29 agosto, ha proclamato il lutto cittadino. "Intendiamo rappresentare un segno di profondo rispetto e di sentita partecipazione al dolore della famiglia - ha spiegato il primo cittadino -. La morte di Gianpiero è avvenuta in circostanze troppo poco attenzionate e che necessitano di essere pienamente chiarite. Auspichiamo quindi che gli accertamenti e i dovuti approfondimenti da parte delle autorità competenti possano contribuire a fare piena luce sull'accaduto".
Giovane chef trovato morto in Francia, famiglia e sindaco 'fare piena luce'
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