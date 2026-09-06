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Giorgetti, nei partiti vivi c'è discussione, nella Lega c'è sempre stata

MILANO, 06 SET - "Adesso vediamo, nei partiti vivi c'è discussione, nei partiti morti non c'è discussione". Lo ha detto il ministro dell'Economia ed esponente della Lega Giancarlo Giorgetti a margine del Forum Teha a Cernobbio, rispondendo a chi gli ha chiesto che momento sta vivendo la Lega e come sarà il prossimo raduno di Pontida. Alla domanda se è un bene che ci sia discussione ha aggiunto: "C'è sempre stata".

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