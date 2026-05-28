Giorgetti, 'lavoriamo a compromesso alto sull'unione dei mercati dei capitali'

BERLINO, 28 MAG - "Lo scopo è accelerare l'unione dei mercati dei capitali, le decisioni poi le prenderanno i primi ministri però la responsabilità nostra è quella di definire un pò i contorni, un punto di compromesso possibilmente alto contemperando quelli che sono gli interessi comuni con dei legittimi interessi nazionali che sono emersi e che stiamo cercando di smussare". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in occasione di un incontro a Berlino con gli altri ministri delle Finanze dell'E6, gruppo di cui oltre all'Italia fanno parte Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi e Polonia. "Ovviamente e giustamente anche tra noi sei ci sono delle differenze, siamo qui per massimizzare l'interesse comune senza danneggiare alcune situazioni che a livello nazionale sono consolidate".