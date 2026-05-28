Giorgetti, 'anche noi abbiamo sollecitato l'uso dei fondi di coesione'

BERLINO, 28 MAG - La possibilità di utilizzare i fondi di coesione "fa parte di un menu di proposte, talvolta sollecitate anche dall'Italia che a nostro giudizio la Commissione deve prendere per affrontare una situazione eccezionale come quella del Medio Oriente, le conseguenze sull'energia e non solo, sull'economia reale". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti in occasione di un incontro a Berlino con gli altri ministri delle Finanze dell'E6, gruppo di cui oltre all'Italia fanno parte Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi e Polonia. "Naturalmente poi ogni Paese valuterà come in qualche modo potrà trarne beneficio", ha aggiunto.