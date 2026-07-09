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Giordania, 'intercettati missili iraniani, violato nostro spazio aereo'

AMMAN, 09 LUG - Le forze armate giordane hanno intercettato missili iraniani penetrati nello spazio aereo del Regno: lo ha annunciato il ministro delle Comunicazioni e portavoce del governo. "Sono scattate le sirene d'allarme dopo che lo spazio aereo del Regno è stato violato da missili lanciati dall'Iran, i quali sono stati intercettati", ha dichiarato Mohammad Momani all'emittente pubblica Al Mamlaka.

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