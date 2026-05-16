Giocano con armi da fuoco e parte un colpo, ferito 35enne

VICENZA, 16 MAG - Un uomo di 35 anni è stato portato in ospedale a Bassano del Grappa, nel Vicentino, con una ferita da arma da fuoco all'addome. Stando a quanto ricostruito, il colpo sarebbe partito per sbaglio, mentre l'uomo e alcuni amici giocavano con delle armi a Marostica (Vicenza) in via Sedea, sparando a dei bersagli. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18.00, quando un amico ha portato il ferito in auto al pronto soccorso ed è stata immediatamente allertata la polizia. Dopo averlo stabilizzato, il 35enne è stato trasferito a Vicenza.