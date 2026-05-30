Germania, voli sospesi a Monaco dopo l'avvistamento di un drone

(ANSA-AFP) - BERLINO, 30 MAG - I voli all'aeroporto di Monaco sono stati sospesi dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino, ha dichiarato un portavoce della polizia. "In coordinamento con il controllo del traffico aereo tedesco, le autorità di sicurezza hanno quindi deciso di chiudere le piste", ha affermato il portavoce, aggiungendo che "non è possibile dire quanto durerà la chiusura". (ANSA-AFP).