Gdf Milano sequestra 8 milioni a società del marchio Despar

MILANO, 08 GEN - Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, in un'inchiesta del pm Paolo Storari, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza per frode fiscale a carico di una società del settore della grande distribuzione organizzata, Aspiag service srl, concessionaria del marchio dei supermercati Despar, per un valore di circa 8 milioni di euro. Indagine con al centro, come molte altre coordinate dalla Procura milanese, il "fenomeno della somministrazione illecita di manodopera" e i cosiddetti "serbatoi" di lavoratori. In particolare, dalle indagini, che hanno accertato anche l'utilizzo di presunte false fatture, è emerso che i rapporti di lavoro "con la società committente", spiega il procuratore Marcello Viola in una nota, sono stati "schermati" da "società 'filtro' che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (società 'serbatoio'), che hanno sistematicamente omesso il versamento dell'Iva" e degli "oneri di natura previdenziale e assistenziale".