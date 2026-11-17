LONDRA, 17 NOV - Il governo britannico ha imposto sanzioni a otto imprese edili israeliane coinvolte nella costruzione di insediamenti nella Cisgiordania occupata e al gruppo di destra Tzav 9, che blocca i convogli umanitari per Gaza. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Ed Miliband, che ha lanciato un nuovo monito sul progetto E1: "Non partecipate alle gare, non costruite e non traete profitto dalla distruzione della soluzione a due Stati".
Gb sanziona 8 imprese israeliane che costruiscono colonie in Cisgiordania
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