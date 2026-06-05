Gb, catena di supermercati Sainsbury's non venderà più uova dal guscio marrone

ROMA, 05 GIU - La catena di supermercati britannici Sainsbury's ha annunciato che ridurrà la vendita di uova con il guscio marrone in tutti i suoi supermercati. Lo scrive SkyNews. Venderà solo uova bianche a marchio proprio, per aiutare i clienti a fare scelte più sostenibili. Secondo quanto riportato, le uova bianche hanno un'impronta di carbonio inferiore del 12,7% rispetto alle uova marroni, principalmente grazie a una migliore efficienza alimentare e alla maggiore durata della vita produttiva delle galline allevate a galline bianche. Le galline bianche sono inoltre meno inclini a beccarsi le piume, il che si traduce in un migliore benessere animale. Un portavoce di Sainsbury's ha dichiarato: "Sappiamo che gli inglesi amano le uova e, collaborando con i fornitori per passare tutte le uova del nostro marchio a quelle con guscio bianco, ora possono gustarle sapendo che sono migliori per l'ambiente e per le galline."