MOSCA, 08 LUG - Le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream, che porta gas russo verso la Turchia. Lo ha riferito la Gazprom, citata dalla Tass. L'attacco, nel territorio di Krasnodar, mirava ad interrompere il flusso nel gasdotto, che raggiunge la Turchia dopo aver attraversato il Mar Nero, ma le pronte misure adottate hanno impedito l'interruzione, secondo Gazprom.
Gazprom, attacco ucraino a gasdotto Blue Stream tra Russia e Turchia
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