ROMA, 06 SET - Due persone, tra cui una bambina di 6 anni, sono rimaste uccise in un attacco israeliano contro un veicolo a Gaza City, secondo quanto riferito da fonti mediche palestinesi. Secondo le stesse fonti, anche il padre della bambina è rimasto ferito nell'attacco. Ore prima altre sette persone erano rimaste ferite in due raid israeliani nel campo profughi di Al-Shati, a ovest di Gaza City.
Gaza, 'due morti, tra cui una bambina di 6 anni, in un raid israeliano'
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