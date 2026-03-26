Gasparri si dimette da capogruppo Fi al Senato, deciso in modo autonomo

ROMA, 26 MAR - "Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull'incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro". Lo afferma il capogruppo di Fi al Senato, Maurizio Gasparri.