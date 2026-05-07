Garlasco, 'Marco Poggi ostile e in costante difesa di Sempio'

MILANO, 07 MAG - Gli inquirenti che indagano sul delitto di Garlasco registrano una "modificazione" del contenuto delle testimonianze rese da Marco Poggi, fratello di Chiara, nell'arco di 18 anni e confermate fino a 2 mesi prima. Lo rende noto sui suoi profili social il Tg1, secondo cui nelle carte dell'inchiesta i carabinieri definiscono Marco Poggi "ostile" e alle prese con una "costante difesa d'ufficio di Andrea Sempio", di cui è da sempre amico. "Io capisco che fate il vostro lavoro - le parole di Poggi durante l'interrogatorio del 20 maggio 2025 - però in questa situazione mi state influenzando" (....) "non so cosa rispondere perché se do una risposta poi questo scrive ... omissis.... non riesco neanche a finire la frase".