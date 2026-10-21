MILANO, 21 OTT - Massimo Garavaglia è ufficialmente candidato al congresso straordinario della Lega. Obiettivo raggiunto per il senatore del Carroccio che ha raccolto le 80 firme necessarie per presentare la sua candidatura, tra cui quella del governatore della Lombardia Attilio Fontana.
Garavaglia raggiunge le firme per la candidatura al congresso della Lega
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