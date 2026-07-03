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Furto Fentanyl, Procura di Roma avvia indagine

ROMA, 03 LUG - I pm di Roma hanno avviato una indagine sul furto di ottanta fiale di Fentanyl custodite nella casaaforte dei farmaci dell'ospedale Israelitico. A piazzale Clodio è stata trasmessa una prima informativa sull'episodio. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nas. Nel fascicolo si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

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