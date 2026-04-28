Furto con spaccata in gioielleria nel Foggiano, quattro ladri in fuga

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE, 28 APR - Un furto con spaccata è stato compiuto nella notte ai danni dell'unica gioielleria di Castelluccio Valmaggiore, in provincia di Foggia. Stando a quanto si apprende, ignoti, intorno alle 3,30, hanno divelto la saracinesca e rotto la vetrata con martello e spranghe impossessandosi di monili e gioielli esposti in vetrina, il cui valore è in corso di quantificazione. I malviventi, in quattro con il volto coperto, non sono riusciti a portar via la cassaforte. La banda è fuggita a bordo di un'autovettura. Indagini in corso da parte dei militari dell'arma che stanno visionando anche le immagini della videosorveglianza. È la quarta volta che la stessa gioielleria finisce nel mirino di malviventi. "Non è possibile andare avanti così - dice all'ANSA il sindaco nonché presidente dell'area interna dei Monti Dauni Pasquale Marchese - . Nelle scorse settimane abbiamo svolto un incontro in Prefettura per chiedere più forze dell'ordine, ma non abbiamo saputo nulla. Questa notte la pattuglia è dovuta arrivare da Lucera. Purtroppo le forze dell'ordine fanno il massimo. Ma sono pochi. Chiederò un nuovo incontro al prefetto. Ho incontrato i giovani titolari della gioielleria. Sono molto scossi. Mi hanno anche confidato di meditare di chiudere l'attività e di andar via dal paese. È così che aumenta lo spopolamento delle piccole aree. Anche con l'insicurezza".