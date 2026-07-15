BRUXELLES, 15 LUG - Nuova fumata nera sul 21mo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La riunione dei Rappresentanti Permanenti in Ue (Coreper II), a quanto si apprende, ha concordato solo di mantenere il tetto massimo del prezzo del petrolio al livello attuale fino a giovedì 23 luglio, per evitare il rialzo automatico. Allo stesso tempo, proseguiranno i lavori sulle questioni ancora in sospeso relative al pacchetto.
Fumata nera sulle sanzioni Ue, price cap al petrolio congelato fino al 23
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