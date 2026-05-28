Ft, 'il Ceo di Nvidia entra nel board dell'università Tsinghua di Pechino'

PECHINO, 28 MAG - Il Ceo di Nvidia, Jensen Huang, ha accettato di entrare a far parte del board della Scuola di economia e management dell'Università Tsinghua, una prestigiosa università cinese che vede Tim Cook di Apple come presidente. Lo riportano due fonti al Financial Times. La Tsinghua, con sede a Pechino, è la principale università cinese specializzata in scienze e ingegneria e annovera tra i suoi ex allievi il presidente cinese Xi Jinping. Oltre a Cook, il board include magnati della tecnologia Usa come Elon Musk, Michael Dell, Satya Nadella di Microsoft e Mark Zuckerberg di Meta, nonché dirigenti del settore finanziario quali Jamie Dimon di JPMorgan, Larry Fink di BlackRock e Jane Fraser di Citigroup. La scelta di Huang suggerisce che voglia mantenere i legami con i circoli accademici e aziendali cinesi, nonostante i chip avanzati di Nvidia rimangano vietati nel Paese.