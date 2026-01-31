Frontale tra due auto nel Modenese, muore bimbo di cinque anni

MODENA, 31 GEN - Un bambino di cinque anni ha perso la vita, oggi pomeriggio intorno alle 17, in un incidente stradale avvenuto a San Possidonio, nella Bassa modenese. La vittima, originaria della Cina e residente con la famiglia nella cittadina emiliana, è deceduta a seguito dell'impatto fra due auto ad un incrocio tra le vie Mazza e Chiavica Mari. Altre tre le persone ferite: il padre del bimbo, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara, e gli occupanti della seconda vettura coinvolta, due cittadini moldavi, che avrebbero riportato lesioni non gravi. Secondo le prime ricostruzioni eseguite dalla Polizia Locale, lo scontro frontale sarebbe avvenuto ad elevata velocità. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118 anche i Vigili del Fuoco.