Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Frodi sentimentali e falsi investimenti in criptovalute, 23 indagati

AA

CUNEO, 26 FEB - Era un'organizzazione criminale transnazionale specializzata in frodi informatiche e riciclaggio quella che i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Cuneo hanno smantellato, portando la procura locale a indagare 23 persone: per una di loro, accusata di truffa, autoriciclaggio e sostituzione di persona, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere. Due degli indagati erano già detenuti per altre condotte illecite. L'indagine è scaturita dalla denuncia di una vittima di una "truffa romantica" e ha consentito di delineare i contorni di un sodalizio operante tra l'Italia, il Portogallo, la Lituania, l'Irlanda del Nord e il Belgio. Il gruppo agiva attraverso la creazione di falsi profili sui principali social network. Le vittime venivano indotte a versare ingenti somme di denaro dopo essere state coinvolte in finti rapporti sentimentali o attratte da prospettive di facili guadagni, attraverso investimenti fittizi in criptovalute e wallet digitali. L'efficacia del sistema fraudolento poggiava su una sofisticata attività di manipolazione e sull'utilizzo di tecniche di sostituzione di persona per rendere credibili i profili virtuali. La complessa ricostruzione dei flussi finanziari ha permesso di accertare il riciclaggio e l'autoriciclaggio di somme di circa 900.000 euro. Sulla base del quadro indiziario, è stato disposto anche il sequestro preventivo di 19 rapporti finanziari impiegati per la commissione degli illeciti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CUNEO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario