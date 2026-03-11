Giornale di Brescia
Fratello vittima, 'quello di Daniela è stato un femminicidio annunciato'

MESSINA, 11 MAR - "Come famiglia siamo disperati per la morte di mia sorella. Più volte io e i miei altri cinque fratelli avevamo detto a Daniela di lasciare quell'uomo violento e di non avere più rapporti con lui. L'ultima volta, dopo l'ennesima denuncia, e dopo che l'aveva mandata all'ospedale con sette costole rotte, si era decisa a chiudere definitivamente i rapporti con questa persona che però non si dava per vinta. Un altro femminicidio annunciato". A dirlo è Roberto Zinnanti fratello di Daniela Zinnanti, la donna di 50 anni uccisa dall'ex compagno. "Lui non so di cosa si occupasse - prosegue - mia sorella badava quando poteva a nostra madre. Daniela era donna stupenda che voleva bene a tutti noi fratelli, a sua figlia e anche a mia madre e faceva quanto poteva per stare più tempo con lei. Purtroppo ha conosciuto questo uomo violento ed era convinta, in un primo tempo, di poterlo cambiare e una prima volta, dopo averlo denunciato per maltrattamenti, ha anche tolto la denuncia. Ma questa seconda volta no. Aveva anche convissuto con lui, ma - ricorda il fratello della vittima del femminicidio di Messina - poi non andavano d'accordo e lo aveva mandato via. Sia io che mia madre le ripetevamo spesso di lasciarlo perdere, e finalmente l'ultima volta ha seguito i nostri consigli, ma l'uomo colto dalla disperazione ieri l'ha brutalmente uccisa".

