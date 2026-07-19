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Fratelli Tate arrestati a Miami in seguito a richiesta di estradizione Gb

WASHINGTON, 18 LUG - Andrew e Tristan Tate, fratelli e influencer britannici, sono stati arrestati a Miami. Lo riporta il Guardian. Le accuse a carico dei due non sono state rese note, ma l'arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di estradizione da parte della Gran Bretagna dove Andrew Tate è stato incriminato per stupro, organizzazione o favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa.

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