PARIGI, 03 AGO - Circa 1.500 pompieri sono ancora impegnati per contenere l'incendio nel dipartimento di Var, nella regione di Provence-Alpes-Cote d'Azur, nel sud della Francia. Una corsa contro il tempo quella dei sapeurs-pompiers, per contenere al massimo la ripresa delle fiamme in una delle zone più belle e turistiche del Paese, dove da questo pomeriggio sono previste condizioni meteo ''molto sfavorevoli'', con una nuova ondata di caldo torrido e il rafforzamento del vento.' 'Il fuoco non è progredito nella notte e le nostre squadre a terra stanno proseguendo il lavoro di trattamento della vegetazione e dei punti caldi ancora presenti'', ha dichiarato all'agenzia France presse il portavoce dei pompieri di Var, Stéphane Nepper. Scoppiate venerdì a sud di un altro grande incendio domato sei giorni fa nei pressi del massiccio di Gros Bessillon, le fiamme nel Var hanno già distrutto 1.800 ettari di vegetazione, minacciando diversi villaggi, i cui abitanti in parte evacuati durante il fine settimana sono potuti rientrare a casa. A sostegno dei 1.500 pompieri impegnati sul posto, sono 450 i mezzi mobilitati per tentare di stabilizzare definitivamente le fiamme prima del pomeriggio ritenuto a rischio. In totale, nella zona, sono 70 le case colpite dalle fiamme, di cui 41 interamente distrutte, dal 21 luglio. Netto miglioramento della situazione in Gironda, l'altro dipartimento francese (nel sud-ovest), colpito nei giorni scorsi dal più importante incendio in Francia dal 1949. Nel villaggio devastato di Porge, la prefettura ha autorizzato da oggi il rientro delle migliaia di persone evacuate.
Francia, 1.500 pompieri ancora impegnati contro l'incendio nel Var
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