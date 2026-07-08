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'Frana su un campo profughi in Bangladesh uccide 7 bambini e un insegnante'

COX'S BAZAR, 08 LUG - Le forti piogge in Bangladesh hanno provocato una frana in un campo profughi in cui vivono rifugiati Rohingya uccidendo sette bambini e un insegnante durante una lezione: lo ha detto un funzionario bangladese per l'assistenza ai rifugiati, precisando che "purtroppo, quattro" persone "sono decedute sul posto, mentre altre quattro sono morte in ospedale".

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