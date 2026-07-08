COX'S BAZAR, 08 LUG - Le forti piogge in Bangladesh hanno provocato una frana in un campo profughi in cui vivono rifugiati Rohingya uccidendo sette bambini e un insegnante durante una lezione: lo ha detto un funzionario bangladese per l'assistenza ai rifugiati, precisando che "purtroppo, quattro" persone "sono decedute sul posto, mentre altre quattro sono morte in ospedale".
'Frana su un campo profughi in Bangladesh uccide 7 bambini e un insegnante'
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