Frana di Niscemi, concluso sopralluogo dei pm e dei consulenti

PALERMO, 12 FEB - E' durato tutto il giorno il sopralluogo fatto dal procuratore di Gela Salvatore Vella e dai tre consulenti tecnici nominati dalla Procura che indaga sulla frana di Niscemi. Il magistrato e gli esperti stanno estendendo gli accertamenti a valle del centro abitato per avere un quadro completo della situazione. Il fronte della enorme frana è ben più ampio dei 5 km inizialmente individuati, quindi le analisi si allargano a una porzione di territorio maggiore. Domani i pm e i consulenti sorvoleranno, con un elicottero della Polizia dotato di telecamere ad alta risoluzione, altri punti di osservazione che non sono raggiungibili via terra perchè gli smottamenti hanno creato canyon e reso impraticabili alcune aree. Da lunedì, poi, cominceranno i primi esami di testimoni, prevalentemente tecnici, che saranno sentiti dai magistrati come persone informate sui fatti.