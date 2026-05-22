Fox, ' si dimette capo 007 Usa Tulsi Gabbard'

NEW YORK, 22 MAG - La direttrice della National Intelligence americana Tulsi Gabbard si dimette. Lo riporta Fox. Gabbard si dimette per sostenere il marito nella sua battaglia contro una "forma estremamente rare di cancro alle ossa", afferma Fox. Gabbard lo ha già notificato a Donald Trump e il suo ultimo giorno di lavoro sarà il 30 giugno. "Sfortunatamente devo rassegnare le mie dimissioni, con effetto dal 30 giugno. A mio marito Abraham è stata diagnostica una forma estremamente rara di tumore alle ossa", ha scritto Gabbard nella sua lettera di dimissioni.