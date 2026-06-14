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Forze armate di Teheran, 'abbiamo il dito sul grilletto'

ROMA, 14 GIU - Il generale Ali Abdollahi, comandante delle forze armate iraniane, ha dichiarato che le forze armate del Paese hanno "il dito sul grilletto" e sono pronte a colpire "il cuore del nemico", secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Irna. Abdollahi ha affermato che l'Iran aspettava il "minimo errore" del nemico per "impartirgli una lezione indimenticabile".

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