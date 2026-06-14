ROMA, 14 GIU - Il generale Ali Abdollahi, comandante delle forze armate iraniane, ha dichiarato che le forze armate del Paese hanno "il dito sul grilletto" e sono pronte a colpire "il cuore del nemico", secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Irna. Abdollahi ha affermato che l'Iran aspettava il "minimo errore" del nemico per "impartirgli una lezione indimenticabile".
Forze armate di Teheran, 'abbiamo il dito sul grilletto'
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