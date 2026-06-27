ROMA, 27 GIU - Un forte terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso l'Afghanistan orientale, a 450 km a nord-est di Kabul. Lo riporta l'Istituto Geologico degli Stati Uniti (Usgs). Secondo l'Usgs, il sisma ha coinvolto le province di Khost e Nangarhar, ed è stato avvertito anche a Islamabad, la capitale del Pakistan. L'epicentro si trovava a una profondità di oltre 208 chilometri.
Forte terremoto scuote l'Afghanistan orientale
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