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Forte scossa di terremoto poco dopo l'alba a Napoli

NAPOLI, 21 MAG - Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba, alle 5.51, e nei vicini comuni dell'area flegrea e occidentale. In tanti nelle case si sono svegliati di soprassalto. Tanta paura ma per il momento non si segnalano danni importanti.

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