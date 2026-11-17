BRUXELLES, 17 NOV - "Il ponte di Kerch costituisce una via di rifornimento per le truppe di Mosca e riveste un enorme valore simbolico, l'Ucraina ha tutto il diritto di colpirlo: si tratta di una forte dimostrazione della crescente portata militare dell'Ucraina". Lo afferma all'ANSA un alto funzionario europeo commentando l'operazione militare che ha portato al crollo di una sezione del ponte che collega la Crimea alla Russia.
Fonti Ue, 'Kiev ha diritto a colpire il ponte in Crimea, rifornisce le truppe'
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