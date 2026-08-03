BRUXELLES, 03 AGO - Nel corso della riunione dei Rappresentanti Permanenti dei 27 (Coreper II) i Paesi membri dell'Ue hanno espresso "una forte solidarietà" nei confronti della Spagna oltre all'apprezzamento per la rapidità dell'intervento delle autorità spagnole. La valutazione condivisa è stata che la situazione a Ceuta é stata "velocemente riportata sotto controllo". E' quanto spiegano fonti diplomatiche Ue dopo la riunione di oggi dove è stato preparato il terreno per la videocall dei ministri dell'Interno prevista domani. Tra i temi al centro di quest'ultima l'ulteriore coordinamento con i Paesi terzi e la protezione delle frontiere esterne.
Fonti Ue, 'alla riunione del Coreper espressa forte solidarietà a Madrid'
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