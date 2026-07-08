ANKARA, 08 LUG - Donald Trump al termine del Consiglio Atlantico ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto "molto colpito dalle loro dichiarazioni" e di aver sentito "amore in questa stanza". Lo confida all'ANSA una fonte alleata. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente per poter esserne testimone.
Fonti, 'Trump ha detto ai leader, ho sentito il vostro amore'
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