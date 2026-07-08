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Fonti, 'Trump ha detto ai leader, ho sentito il vostro amore'

ANKARA, 08 LUG - Donald Trump al termine del Consiglio Atlantico ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto "molto colpito dalle loro dichiarazioni" e di aver sentito "amore in questa stanza". Lo confida all'ANSA una fonte alleata. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente per poter esserne testimone.

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