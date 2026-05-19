Fonti Nato, alleati vogliono dagli Usa chiarezza sul futuro delle truppe

BRUXELLES, 19 MAG - Alla ministeriale Esteri della Nato prevista in calendario a Helsingborg, in Svezia, a partire da domani, ci si aspetta che gli europei chiedano agli Stati Uniti "una maggiore prevedibilità" per quanto riguarda la pianificazione militare e il numero di truppe che gli Usa intendono lasciar di stanza in Europa, al netto del loro maggior impegno in altri teatri. Lo affermano diverse fonti alleate. In sostanza "niente sorprese" e "nessun vuoto nella deterrenza". Nel caso della Germania, la riduzione delle truppe inoltre è stata chiaramente presentata come "una punizione", cosa che non è stata gradita in diverse capitali.