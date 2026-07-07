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Fonti Nato, al forum Difesa di Ankara siglati contratti per 50 miliardi

ANKARA, 07 LUG - Gli alleati al forum della Difesa della Nato stanno firmando contratti per un valore di "oltre 50 miliardi". Lo precisa all'ANSA un funzionario della Nato. La cifra si riferisce sia ad appalti "multinazionali che nazionali". Il dato però non comprende l'iniziativa sui droni, che è aggiuntiva.

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