Fonti, Marina Berlusconi non preoccupata per i passaggi da FI a Vannacci

ROMA, 06 GIU - A quanto si apprende da fonti vicine ad Arcore, Marina Berlusconi non sarebbe preoccupata dal passaggio dei parlamentari Attilio Pierro e Davide Bergamini da Forza Italia a Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci: certe uscite - osservano le stesse fonti - sono conseguenza di scelte sbagliate del passato, riferibili ai precedenti capigruppo, che hanno portato dentro al partito anche esponenti che non ne condividevano i valori fondamentali.