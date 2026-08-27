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Fonti FdI, Cirielli parla a titolo personale su Vannacci, non è la nostra posizione

ROMA, 27 AGO - "Sono parole a titolo personale. Non è la posizione di FdI". Lo affermano all'ANSA fonti del partito di Giorgia Meloni, a proposito delle dichiarazioni del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, che si è augurato che "si possa governare insieme a Vannacci".

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