ROMA, 27 AGO - "Sono parole a titolo personale. Non è la posizione di FdI". Lo affermano all'ANSA fonti del partito di Giorgia Meloni, a proposito delle dichiarazioni del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, che si è augurato che "si possa governare insieme a Vannacci".
Fonti FdI, Cirielli parla a titolo personale su Vannacci, non è la nostra posizione
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