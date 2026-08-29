ROMA, 29 AGO - Sarebbero "gravi", come si apprende da fonti informate, le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in seguito a un malore durante il suo viaggio a Cuba. Ex deputato del Movimento 5 stelle e oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa.
Fonti, Di Battista ricoverato in gravi condizioni a L'Avana
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