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Fonti, Costa ha avviato contatti con Mosca per colloqui sull'Ucraina

BRUXELLES, 17 GIU - L'ufficio del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, a quanto si apprende da fonti Ue, nelle ultime settimane ha avviato brevi contatti per aprire canali di comunicazione con il Cremlino, nel tentativo di coinvolgere il presidente russo Vladimir Putin in discussioni su una possibile conclusione della guerra in Ucraina. Nel corso di questi contatti, anticipati oggi da Bloomberg, non si è discusso di questioni di merito. Le fonti sottolineano che "l'Ue ha interessi specifici che dovranno essere difesi; pertanto è importante disporre di canali diplomatici consolidati con la Russia. L'Ue, in questi colloqui, non è un mediatore".

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