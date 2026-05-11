Fonti Chigi, Meloni ribadisce il sostegno a Giuli, rapporto cordiale e proficuo

ROMA, 11 MAG - "Da parte della presidente del Consiglio è stata ribadita la piena volontà di sostenere l'azione di un ministero centrale per l'Italia. È emersa, anche sul piano formale, la solidità di un rapporto cordiale e proficuo tra il capo del governo e il ministro Giuli, relegando le polemiche emerse nelle ultime settimane alla normale dialettica politica, in un contesto reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale". Lo riferiscono fonti Palazzo Chigi, dopo l'incontro "chiesto e ottenuto" dal ministro della Cultura Alessandro Giuli con la premier Giorgia Meloni "al fine di confermare e ribadire la piena sintonia all'interno dell'azione di governo".